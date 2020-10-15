Брюссель, , 08:37 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) планирует поддержать «плюрализм, самостоятельность и устойчивость независимых СМИ, защищающих общественные интересы от авторитаризма, дезинформации и риторики, разжигающей ненависть». Согласно тендерной документации, на эти цели ЕК готова направить до €9 млн.

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Речь идёт о средствах массовой информации, которые ведут свою деятельность в десяти странах южного соседства — Алжире, Египте, Израиле, Иордании, Ливане, Ливии, Марокко, Палестине, Сирии и Тунисе, пишет RT со ссылкой на документ.

Поводом для реализации этой программы стали участившиеся случаи преследования СМИ, которые критикую власть, а также «установление авторитарного контроля над новостями и информацией» во многих странах южного соседства. В рамках проводимых мероприятий ЕК намерена добиться того, что работающие в регионе СМИ будут производить «высококачественный контент» для своей аудитории. Кроме того, у них появится возможность укрепить существующие и создать новые платформы для обмена опытом и знаниями с коллегами по индустрии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена выделить €2 млн на укрепление потенциала «публичной дипломатии ЕС» и улучшение понимания европейской политики в России.

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