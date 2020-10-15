Таллин, 15 октября 2020, 08:33 — REGNUM Украинские трудовые мигранты говорят по-русски и готовы работать за минимальные деньги, что делает их пребывание в Эстонии нежелательным. Об этом заявил министр внутренних дел страны Март Хельме 14 октября в интервью Deutsche Welle.
По его словам, украинские гастарбайтеры будут пополнять русскоязычное население Эстонии.
Он добавил, что Эстония — слишком маленькая страна. В ней проживает около 1 млн человек, и число граждан Украины, прибывающих в страну, слишком значительно в сравнении с численностью местного населения.
Чиновник также отметил, что украинские мигранты готовы работать за деньги, за которые жители Эстонии работать не согласятся, а значит, могут потерять работу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Март Хельме рассказал, что украинские мигранты, нарушившие карантинные ограничения в Эстонии, будут наказаны вместе со своими работодателями.
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