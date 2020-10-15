Таллин, , 08:33 — REGNUM Украинские трудовые мигранты говорят по-русски и готовы работать за минимальные деньги, что делает их пребывание в Эстонии нежелательным. Об этом заявил министр внутренних дел страны Март Хельме 14 октября в интервью Deutsche Welle.

По его словам, украинские гастарбайтеры будут пополнять русскоязычное население Эстонии.

«Мы не хотим, чтобы их стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском — это всё понятно», — отметил министр.

Он добавил, что Эстония — слишком маленькая страна. В ней проживает около 1 млн человек, и число граждан Украины, прибывающих в страну, слишком значительно в сравнении с численностью местного населения.

«Если бы нас было 100 млн, то пусть бы приезжали 100 тыс. украинцев», — считает Хельме.

Чиновник также отметил, что украинские мигранты готовы работать за деньги, за которые жители Эстонии работать не согласятся, а значит, могут потерять работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Март Хельме рассказал, что украинские мигранты, нарушившие карантинные ограничения в Эстонии, будут наказаны вместе со своими работодателями.

Читайте ранее в этом сюжете: В МВД Эстонии пообещали наказать украинских мигрантов, нарушивших карантин