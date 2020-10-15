Берлин, , 08:41 — REGNUM Военные учения с отработкой применения ядерного оружия проходят на территории Германии, в них участвуют германские ВВС и их партнёры по НАТО. Об этом пишет газета Bild.

К участию в манёврах «Стойкий полдень», уточняет издание, привлекли истребители-бомбардировщики Tornado, способные нести ядерное оружие. Учения проходят на авиабазе Нёрфених в земле Северный Рейн-Вестфалия, которую считают альтернативным местом хранения американских водородных бомб типа B61.

Такие бомбы хранятся на базе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц. Там же проходят учения «Несгибаемый страж», в рамках которых аэродром «защищают» с помощью систем ПВО Patriot.

Программа учений включает извлечение ядерного оружия из подземных хранилищ, его транспортировку и установку на самолёты. Сами снаряды в тренировочных полетах не используются.

По мнению авторов публикации, в странах НАТО угрозу ядерного конфликта считают наиболее высокой за последние 30 лет из-за отказа США от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, нет уверенности в продлении договора СНВ-3.