Уфа, , 08:22 — REGNUM 20 тысяч одноразовых медицинских масок безвозмездно поставил китайский город-побратим Наньчан в Уфу. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

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По сообщению пресс-службы ведомства, с этим городом Уфу связывают давние дружеские отношения. В самое ближайшее время эти маски начнут раздавать местным жителям для недопущения распространения коронавируса.

Напомним, что в июле 2016 года был подписан меморандум о побратимских отношений между столицей Башкирии и Наньчан. Между городами проходит обмен опытом, проводятся мероприятия и встречи.

РанееИА REGNUMсообщало о том, что на 14 октября, в Башкирии было зафиксировано всего 9467 случаев заражения коронавирусом, при этом 8496 человек справились с этой инфекцией.

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