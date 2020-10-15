Баку, , 08:04 — REGNUM Турция не принимает участия в войне, которая идёт в Нагорном Карабахе, заявил 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24.

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По его словам, участие Анкары ограничивается политической плоскостью и поставками оборудования, но турецкие военные подразделения не принимают участия в сражениях.

«Военного участия Турции нет. Мы используем военное оборудование, произведенное в Турции, это правда. Однако мы используем также военное оборудование производства России, производства Израиля, других стран», — сказал азербайджанский лидер.

Алиев добавил, что на территории Азербайджана находятся турецкие истребители F-16, но они остались в стране после совместных военных учений.

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В том же интервью президент Азербайджана опроверг сообщения о том, что его страна использует наёмников для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе, и заявил, что за время боевых действий азербайджанская армия уничтожила при помощи беспилотников боевую технику армянских вооруженных сил на сумму $1 млрд.

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