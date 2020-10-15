Лондон, , 08:02 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила озабоченность по поводу политики должной осмотрительности, которую готовит Великобритания в качестве условия для ввоза ряда товаров из-за границы, сообщает Antara.

Издание отмечает, что план по реализации политики поставит под угрозу семь индонезийских сельскохозяйственных товаров, включая пальмовое масло, кофе и изделия из дерева.

«Я хочу сказать, что подобная политика может стать нетарифным барьером для индонезийского экспорта в Великобританию», — заявила Ретно Марсуди после встречи с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом.

Великобритания числится четвертым по величине торговым партнером Индонезии из Европы и занимает первое место по торговле древесиной с Европой. Поэтому, предлагая взаимное признание, правительство Индонезии надеется, что в политике должной осмотрительности нет необходимости и нет необходимости ограничивать товары из Индонезии.

Помимо обсуждения торговых вопросов, министры иностранных дел двух стран обсудили интерес нескольких британских инвесторов к ведению бизнеса в Индонезии в секторе возобновляемых источников энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия в 2021 году получит от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca 100 млн доз вакцины от коронавируса.

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