Нур-Султан, , 08:05 — REGNUM В Казахстане верхняя палата парламента 15 октября ратифицировала протокол к Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) о новых нормативах распределения между странами сумм ввозных таможенных пошлин. Трансляция заседания в прямом эфире велась на сайте парламента.

«Протоколом предусматривается закрепление новых нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между государствами — членами ЕАЭС в следующих размерах: Республика Армения — 1,220%; Республика Беларусь — 4,860%; Республика Казахстан — 6,955%; Кыргызская Республика — 1,900%; Российская Федерация — 85,065%», — говорится в итоговом заключении комитета по финансам и бюджету Сената (верхней палаты парламента) Казахстана.

Одобренный парламентом протокол в ближайшее время поступит на подпись президенту Казахстана.

Напомним, что документ, нацеленный на обеспечение соразмерного подхода к распределению ввозных таможенных пошлин между государствами — членами ЕАЭС, 1 октября 2019 года был подписан в Ереване.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин 9 октября в Ереване на заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заявил, что его следующее заседание состоится 4 декабря в Москве.

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