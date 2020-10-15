Пекин, , 07:29 — REGNUM Народно-освободительная армия Китая (НОАК) контролировала прохождение эсминцем ВМС США Barry Тайваньского пролива. Об этом со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК старшего полковника Чжана Чуньхуэя 15 октября сообщает Центральное телевидение Китая.

«14 октября американский эсминец Barry прошёл через Тайваньский пролив. Все действия американского военного корабля находились под наблюдением и контролировались ВС Китая».

Чжан Чуньхуэй

По его словам, ложные сигналы, подаваемые США силам, выступающим «за так называемую независимость Тайваня», особенно участившиеся в последнее время, «наносят серьёзный ущерб миру и стабильности в регионе».

«Мы призываем США прекратить любые высказывания и действия, которые создают хаос в регионе», — заявил Чунхуэй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эсминец ВМС США Barry 14 октября прошёл через Тайваньский пролив, разделяющий материковый Китай и остров Тайвань, в рамках «рутинных операций».

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