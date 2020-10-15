Джакарта, , 06:45 — REGNUM Индонезия в 2021 году получит от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca 100 млн доз вакцины от нового коронавируса. Об этом 15 октября сообщает газета The Jakarta Post.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

По информации издания, договорённость о поставке в страну вакцины была достигнута в ходе визита в Лондон министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министра госпредприятий Эрика Тхохира.

«Мы обратились к AstraZeneca с запросом на получение такого объёма, и компания согласилась предоставить республике вакцину», — заявила журналистам Марсуди. По её словам, первая партия прибудет в страну уже «в начале будущего года».

Предполагается, что до конца октября Индонезия внесёт предоплату за вакцину в размере 50% от стоимости сделки, составляющей примерно $500 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, первое соглашение на закупку 300 млн доз вакцины против коронавируса британской компании Astra Zeneca заключила Европейская комиссия.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия купит 300 млн доз вакцин против коронавируса