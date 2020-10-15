Джакарта, 15 октября 2020, 06:45 — REGNUM Индонезия в 2021 году получит от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca 100 млн доз вакцины от нового коронавируса. Об этом 15 октября сообщает газета The Jakarta Post.
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По информации издания, договорённость о поставке в страну вакцины была достигнута в ходе визита в Лондон министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министра госпредприятий Эрика Тхохира.
«Мы обратились к AstraZeneca с запросом на получение такого объёма, и компания согласилась предоставить республике вакцину», — заявила журналистам Марсуди. По её словам, первая партия прибудет в страну уже «в начале будущего года».
Предполагается, что до конца октября Индонезия внесёт предоплату за вакцину в размере 50% от стоимости сделки, составляющей примерно $500 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, первое соглашение на закупку 300 млн доз вакцины против коронавируса британской компании Astra Zeneca заключила Европейская комиссия.
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