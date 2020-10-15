Киев, , 06:25 — REGNUM Киевские власти в 2014 году сознательно пошли на отказ от части территорий — Крыма и Донбасса, заявил 14 октября депутат Верховной рады Украины Илья Кива («Оппозиционная платформа — За жизнь») в эфире телеканала Newsone.

По его словам, шесть лет назад ситуация на Украине готовилась под выборы президента, поэтому в Киеве хотели избавиться от протестного голосования.

«Когда (бывшему президенту Украины Пётру) Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым, — сказал депутат. — Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно».

Парламентарий добавил, что подготовленный Киевом план подразумевал вывод войск из Крыма, несмотря на то, что там «стояли элитные украинские части».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России в марте 2014 года после того, как на Украине произошел госпереворот. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

Читайте ранее в этом сюжете: Президенты Польши и Украины сделали совместное заявление по Крыму