Бангкок, , 06:04 — REGNUM Власти Таиланда ввели режим чрезвычайного положения в Бангкоке из-за продолжающихся антиправительственных протестов, пишет 15 октября газета газета Bangkok post.

Введённый режим запрещает гражданам собираться группами, состоящими из более чем пяти человек, а также публиковать сообщения и новости, которые могут «вызывать страх и нанести ущерб национальной безопасности».

Кроме того, власти Бангкока получили полномочия ограничивать территории, на которых могут собираться люди, и запрещать входить на них.

Днём ранее в столице Таиланда началась 10-тысячная манифестация — марш к Дому правительства. Однако правоохранительные органы пресекли её, после чего протестующие устроили сидячую забастовку.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что протесты в Таиланде продолжаются последние три месяца. Кроме отставки премьер-министра, граждане требуют изменения Конституции и реформирования монархии.

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