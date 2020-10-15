Тайбэй, , 06:05 — REGNUM Эсминец ВМС США 14 октября прошёл через Тайваньский пролив, разделяющий материковый Китай и остров Тайвань, в рамках «рутинных операций». Об этом со ссылкой на пресс-службу седьмого флота США 15 октября сообщает радиостанция RTHK.

По словам представителя 7-го флота США Ринн Моммсен, которые приводит радиостанция, эсминец Barry (типа Arleigh Burke с управляемым ракетным вооружением) проследовал через Тайваньский пролив во время «рутинных операций», в полном «соответствии международному праву» и в рамках демонстрации «приверженности США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Отмечается, что подобные шаги (это уже десятый в этом году случай появления корабля США в проливе) повышают уровень напряжённости в отношениях между США и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская дипломатия в очередной раз призывает США как можно быстрее прекратить запланированные поставки оружия тайваньскому режиму и любые военных контакты с Тайванем.

Читайте также: США поставят Тайваню вооружения на $5 млрд — Reuters

Читайте ранее в этом сюжете: Китай требует от США прекратить военные обмены с Тайванем