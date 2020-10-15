Тегеран, , 07:58 — REGNUM 14 октября министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что ограничения на поездки будут введены в пяти иранских городах с самым высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции, а именно в Тегеране, Карадже, Мешхеде, Исфагане и Орумии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая перед журналистами в кулуарах заседания кабинета министров, Саид Намаки заявил, что президент Ирана Хасан Рухани принял его предложение об ограничении поездок во время предстоящих трехдневных каникул.

«Президент Ирана одобрил предложение ввести трехдневные ограничения на поездки в пять городов с самым высоким уровнем заражения опасным вирусом», — сообщил Намаки. Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана выразил надежду, что ограничения помогут обуздать пандемию.

На этой неделе за двухдневными выходными в Иране следует праздник, посвященный мученической годовщине восьмого шиитского имама Резы. В связи с праздником в Иране пройдут каникулы.

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