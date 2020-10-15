Тегеран, , 08:05 — REGNUM 14 октября министр энергетики Ирана Реза Ардаканян объявил, что Тегеран примет у себя седьмое заседание совместной комиссии по сотрудничеству между Ираном и Катаром. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ардаканян, а также министр торговли и промышленности Катара Али бен Ахмед аль-Кувари договорились провести совместное заседание комиссии до конца 2020 года в режиме видеоконференции.

В ходе беседы стороны подчеркнули важность развития двустороннего сотрудничества. Они также призвали к окончательному заключению взаимных соглашений. Далее катарский министр пригласил Ардаканяна посетить Доху в первых числах ноября.

Напомним, что ранее в сентябре Ардаканян и его катарский коллега Саад Шерида аль-Кааб провели в режиме видеоконференции переговоры о сотрудничестве в области подключения к электрическим сетям.