Тегеран, , 08:08 — REGNUM 14 октября секретарь штаба иранской судебной системы по правам человека Али Бакери-Кани упомянул о судебных новшествах Ирана и выразил готовность поделиться таким опытом с Австрией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече с послом Австрии в Иране Штефаном Шольцем, Бакери-Кани обсудил пути и возможности двустороннего сотрудничества в правовой и судебной областях.

Бакери-Кани подверг критике поддержку некоторыми западными правительствами Израиля и Саудовской Аравии, которые несут ответственность за убийство тысяч невинных людей в Палестине и Йемене с помощью современной военной техники. Он также осудил двойные стандарты в поддержке защиты прав человека.

Иранский чиновник посоветовал западным партнерам учитывать международные нормы и принципы в своей политике в области прав человека и не экстраполировать свои незаконные интересы на жизни миллионов невинных людей.