Пекин, , 05:52 — REGNUM Канада в очередной раз прибегает к искажению фактов относительно задержания в Ванкувере главного финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу и последовавших за этим проблем, заявил 14 октября официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Китайский дипломат напомнил о последнем заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который собрался не допустить использования Китаем «дипломатии принуждения» для решения проблем в отношениях двух стран. Это утверждение Чжао Лицзянь назвал лживым.

«Во-первых, почему Канада не в состоянии понять, что проблемы в китайско-канадских отношениях за последние два года вызваны незаконным задержанием Канадой Мэн Ваньчжоу — невиновной гражданки Китая, не нарушившей ни одного канадского закона? — задался вопросом Чжао Лицзянь. — Во-вторых, почему Канада стала единственным из союзников США, согласившимся сотрудничать с ними в задержании Мэн Ваньчжоу? В-третьих, почему Канада сохраняет такую секретность в вопросе раскрытия информации, касающейся этого дела, и почему она делает все возможное для того, чтобы не допустить публикации дополнительных документов, касающихся этого дела?».

Отмечается, что после высказывания канадской стороне было сделано строгое представление.

Ваньчжоу, дочь основателя компании Huawei, была задержана 1 декабря 2018 года по запросу США. Американская сторона обвинила её в мошенничестве и нарушении американских санкций в отношении Ирана. Позже ее отпустили под залог, страну она не покидала.

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