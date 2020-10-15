Тегеран, , 08:20 — REGNUM 14 октября посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Нуакшоте Амир Али Эмам-Джомех заявил на встрече с министром обороны Мавритании Ханеной Ульд Сиди, что его страна готова развивать оборонное сотрудничество с Мавританией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Обе стороны подчеркнули важность борьбы с терроризмом. Эмам Джомех выразил готовность своей страны оказать поддержку Сахельской группе пяти в вопросах, представляющих взаимный интерес. Кроме того, иранский дипломат выразил надежду на конструктивное и плодотворное сотрудничество в дальнейшем.

G5 Sahel или G5S — это институциональная основа для координации регионального сотрудничества в области политики развития и вопросов безопасности в Западной Африке. Организация была сформирована 16 февраля 2014 года в Нуакшоте (Мавритания) на саммите пяти стран: Буркина-Фасо, Чада, Мали, Мавритании и Нигера.