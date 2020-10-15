Тегеран, , 08:21 — REGNUM 13 октября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран уделяет приоритетное внимание укреплению отношений с Китаем, соседями и государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во всех областях, включая энергетику и технологии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 октября.

«Страна должна осуществлять специальное планирование для укрепления этих отношений в экономической, энергетической и технологической сферах», — отметил президент Рухани на встрече, состоявшейся в Тегеране, посвященной вопросам экономики.

«Иранское правительство стремится к ускорению последующей реализации соглашений со странами региона», — подчеркнул президент, отметив важность активизации встреч совместной экономической комиссии. Далее он заявил, что вопрос экспорта имеет первостепенное значение.

Управляющий Центральным банком Ирана Абдолнассер Хеммати, присутствовавший на заседании, представил доклад об усилиях, предпринятых для использования иностранных активов страны, а также о своей недавней поездке в Ирак.