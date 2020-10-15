Тегеран, , 08:38 — REGNUM 13 октября уходящий посол Ирана в Мехико Мохаммад таки Хоссейни заявил, что отношения двух государств будут лишь укрепляться в будущем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 октября.

«Моя миссия в Мексике закончена. Я ценю президента Рухани и министра иностранных дел Зарифа за их доверие по отношению ко мне. Для меня было честью служить своей стране», — написал Хоссейни в своем твиттере. Он также отметил, что будет помнить самые теплые воспоминания о своем пребывании в Мексике.

В своем выступлении в конце октября 2019 года посол Ирана в Мексике заявил, что Тегеран и Мехико имеют общие интересы и позиции по международным вопросам, подчеркнув, что обе страны готовы сотрудничать в международных организациях.

Хоссейни сделал это заявление на встрече с председателем Палаты депутатов мексиканского конгресса Лаурой Рохас Эрнандес. Мохаммад таки Хоссейни подчеркнул, что Тегеран стремится поддерживать дружественные отношения как с Мехико, так и с латиноамериканскими государствами.