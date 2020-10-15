Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Южной Кореи Со Ук подтвердили необходимость продолжения сотрудничества двух стран в целях стабилизации ситуации на Корейском полуострове «путём полной денуклеаризации КНДР». Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Пентагона 14 октября совместном заявлении министров обороны по итогам визита Со Ука в США.

«Обе стороны подтвердили необходимость тесной координации и сотрудничества для установления постоянного мира на Корейском полуострове путём полной денуклеаризации КНДР, а также демонтажа её ракетной программы».

Министры также подчеркнули важность проведения совместных учений двух стран для демонстрации на полуострове боеспособности их вооружённых сил. По словам Со Ук, США играют особую роль в поддержании мира в регионе.

В числе областей, где планируется наращивать военное сотрудничество, также упомянуты космическая и киберсферы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в формате видеоконференции состоялось 45-е ежегодное заседание военного комитета Южной Кореи и США. Председатели Объединённых комитетов начальников штабов Южной Кореи и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе, а также пути укрепления совместной обороноспособности.

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