Новосибирск, 15 октября 2020, 05:27 — REGNUM В Новосибирской области на больничный ушла заместитель министра здравоохранения Елена Аксёнова. Причины, как и диагноз, не разглашаются.
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«Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Анатольевна Аксенова действительно находится на больничном, — уточнили «НГС Новостям» в региональном минздраве. — Диагноз пациента согласно действующему законодательству — врачебная тайна».
Уточняется, что министр здравоохранения области Константин Хальзов находится на рабочем месте.