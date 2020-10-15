Токио, , 05:18 — REGNUM На расположенной на юго-западе Японии авиабазе морской пехоты США «Ивакуни» зафиксировали ещё один случай инфицирования новым коронавирусом. Об этом 15 октября сообщает телеканал NHK.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

По его данным, на территории авиабазы США ранее уже было выявлено восемь случаев заражения коронавируасом SARS-CoV-2.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Японии в настоящее время число случаев заражения новым коронавирусом достигло 90 694. На территории страны умерли 1646 пациентов с диагнозом COVID-19.

Читайте также: На военной базе США в Японии выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Японии изучают возможности для нового смягчения въездного режима