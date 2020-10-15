Новосибирск, , 04:54 — REGNUM Система здравоохранения Новосибирской области испытывает колоссальную нагрузку, особенно первичное звено — поликлиники. Об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

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Министр отметил, что это связано с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

«Разница между клинической картиной ковидной инфекции и ОРВИ практически нет, поэтому при признаках необходимо оставаться дома, — подчеркнул Хальзов. — И мы сегодня столкнулись с тем, что количество вызовов врачей на дом выросло в среднем в четыре раза. Предположить, что у нас вдруг в четыре раза выросло количество медицинского персонала — невозможно. Мы сегодня мобилизуем все наши усилия, чтобы значительно увеличить количество инфекционных бригад первичного звена за счёт перераспределения внутри медицинских учреждений».

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирский минздрав сообщил о беспрецедентном усилении службы скорой медицинской помощи в городе Новосибирске. Так, весной максимальное число бригад в сутки достигало 27, сегодня — 35 таких бригад.

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