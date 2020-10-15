Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 14 октября обвинил администрации Facebook и Twitter в цензуре в связи с удалением из этих социальных сетей материала газеты New York Post о личной переписке Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Так ужасно, что Facebook и Twitter удалили историю электронных писем, связанных с сонным Джо и его сыном Хантером, на страницах New York Post. Для них это только начало. Нет ничего хуже коррумпированного политика. ЗАМЕНИТЬ РАЗДЕЛ 230 !!!» — написал президент США.

Ранее представителем Facebook Энди Стоуном было заявлено, что опубликованный в соцсети материал New York Post «подпадает под категорию материалов, которые требуется проверять на предмет подлинности фактов сторонними партнёрами».

Напомним, что сенаторы-республиканцы выпустили доклад, в котором утверждалось, что сын нынешнего кандидата на пост главы Белого дома Джо Байдена Хантер получал деньги от лиц, связанных с КПК, бизнесменов Украины и Казахстана, а также вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Сенаторы обратили внимание на то, что Байден-младший, работавший в украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, своими действиями подрывал политику США в отношении Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованным 14 октября результатам опроса Ipsos для агентства Reuters, президент США Дональд Трамп отстаёт от своего соперника-демократа Джо Байдена на 10%.

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