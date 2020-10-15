Пекин, , 04:21 — REGNUM Морская пехота Китая уже выполняет множество задач в сфере обеспечения безопасности страны, и должна быть готова направить всю свою энергию на подготовку к войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время визита на военную базу в провинции Гуандун. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

"Мы должны направить все наши умы и энергию на подготовку к войне и поддерживать состояние повышенной готовности», — сказал он.

Си Цзиньпин добавил, что командирам подразделений необходимо настаивать не только на теоретической подготовке морпехов, но и приближенной к реальности практической боевой подготовке, усилении подготовки морпехов в условиях конфронтации, в том числе в жёстких условиях ведения боя.

При этом, сказал председатель КНР, военнослужащие должны быть абсолютно преданными и надежными, а всесторонний и строгий контроль в вопросах подготовки военных должна осуществлять Коммунистическая партия Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин призвал армию Китая повышать боеготовность