Москва, , 03:58 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден, баллотирующийся на пост президента от Демократической партии, вероятно, не сможет исполнять свои функции в полной мере в случае победы на выборах, написал 14 октября председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Скорее всего, США получат некое коллективное президентство демократов, в рамках которого Байден будет играть преимущественно церемониальные функции, а решения будут приниматься при его минимальном участии», — спрогнозировал российский сенатор.

Пушков напомнил, что Байден в период избирательной кампании совершил такие «промахи», которые однозначно указывают на плохое состояние его здоровья.

«Его забывчивость и постоянные оговорки, типа недавнего заявления, что он «выдвигается от демократической партии в сенат"(!), делают маловероятным его полноценное президенство», — объяснил Пушков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пушков назвал невыполнимыми обещания, которые даёт избирателям Байден. Так, заявления кандидата о быстрой победе над коронавирусом, ликвидации бедности, борьбе с изменениями климата и расизмом, по мнению российского сенатора, являются риторическими.

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