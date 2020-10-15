Москва, , 03:41 — REGNUM Россия временно приостановила предоставление финансовой поддержки Киргизии, сообщили 14 октября осведомлённые источники в беседе с РБК.

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«Приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что официальных комментариев на эту тему не поступало.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что финансовая помощь из России в размере 165 млн рублей поступала в Киргизию в июле 2020 года. Тогда российское правительство выделило средства на закупку лекарств и медицинских средств в целях борьбы с эпидемией COVID-19.

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