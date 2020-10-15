Бишкек, , 03:22 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ни в одном из комментариев не говорил, что уйдёт в отставку в течение трёх дней, заявила 14 октября его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева. Об этом сообщает агентство Sputnik.

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«Да, Сооронбай Жээнбеков заявлял, что уйдет с должности президента страны, но про какие три дня говорят Садыр Жапаров (парламент Киргизии утвердил его на должность премьер-министра — прим. ИА REGNUM) и его сторонники, не понимаем», — сказала она.

Таким образом, Стамалиева опровергла слухи относительно скорой отставки президента, подчеркнув, что в «сообщениях пресс-службы главы государства не были указаны конкретная дата и день ухода с должности».

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Напомним, 14 октября Сооронбай Жээнбеков заявил, что покинет свой пост не раньше, чем в республике пройдут повторные парламентские выборы и будут объявлены президентские выборы.

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