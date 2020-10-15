Душанбе, , 03:04 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Таджикистана утвердила итоги выборов президента, подтвердив переизбрание на этот пост Эмомали Рахмона. Об этом говорится в распространённом 14 октября заявлении комиссии.

В соответствии с окончательными результатами, явка избирателей составила 85,44%. Всего в выборах приняли участие 4 238 839 избирателей.

Рахмон получил поддержку 90,92% избирателей, или 3 853 987 голосов. Таким образом, он переизбран на высший государственный пост Таджикистана в пятый раз.

Другие кандидаты в президенты получили поддержку в пределах нескольких процентов голосов избирателей: Миродж Абдуллоев — 1,17%, Абдухалим Гаффорзода — 1,49%, Рустам Латифзода — 3,02%, Рустам Рахматзода — 2,14%.

Напомним, выборы президента в Таджикистане прошли в воскресенье, 11 октября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поздравил Рахмона с победой на выборах президента Таджикистана