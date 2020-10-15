Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден сообщил о готовности незамедлительно продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), ставший предметом разногласий в российско-американских отношениях. Об этом 14 октября пишет газета The New York Times.

Советники бывшего вице-президента напомнили, что Байден принимал участие в переговорах по первоначальному соглашению в 2010 году, а в случае избрания он согласится на прямое продление договора на пять лет. Возникшие разногласия Байден предложил урегулировать в ходе дальнейших переговоров с Россией, в том числе по вопросу расширения сферы действия договора.

Ранее Байден уже заявлял о возможности продления договора со стороны США без предварительных условий. В ответ на это президент России Владимир Путин отмечал, что такое согласие является «очень серьёзным элементом взаимодействия» РФ и США в будущем.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Он предполагает взаимное сокращение арсеналов стратегических ядерных вооружений, развёрнутых в США и России.

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