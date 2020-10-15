Лос-Анджелес, США, , 00:53 — REGNUM Служба иммиграционного и таможенного контроля США депортирует российского предпринимателя Германа Лиллевяли, совладельца брендов «Довгань» и «Красная линия», в Эстонию. Об этом 14 октября сообщил журналистам представитель ведомства в Лос-Анджелесе Алекс Понс.

По его словам, к Лиллевяли будут применены нормы иммиграционного законодательства, а в пенитенциарном учреждении города Аделанто (штат Калифорния) предприниматель находился «в ожидании выдворения из США».

Отвечая на вопрос, депортируют ли американские власти бизнесмена в Эстонию, Понс отметил: «Совершенно верно».

Ранее СМИ сообщили, что в американской тюрьме предприниматель находится в течение месяца. Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года как гражданин Эстонии. Вместе с тем, предприниматель находится в розыске через Интерпол по запросу России.

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Здесь его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Лиллевяли в должности главы инвестиционного холдинга расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг. С 2013 года его компании удалось привлечь средств на сумму более $150 млн (около 9 млрд рублей) и вывести их в крупнейшую брокерскую площадку США.

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