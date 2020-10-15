Сараево, , 00:52 — REGNUM Заместитель председателя Совета министров и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович 14 октября встретилась с послом Греческой Республики Димитриосом Папандреу. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

На встрече было отмечено, что двусторонние отношения между Боснией и Герцеговиной и Греческой Республикой — очень тесные и «не обременённые открытыми вопросами». Также было выражено стремление к улучшению отношений, особенно экономических.

В ходе встречи министр выразил признательность Греции за постоянную поддержку Боснии и Герцеговины на ее пути к европейской и евроатлантической интеграции.