Сараево, , 00:42 — REGNUM Председатель Хорватского демократического сообщества Боснии и Герцеговины Драган Чович 14 октября встретился с епископом мостарско-дуваньским и главой требинско-мрканской епархии Петром Паличем, с которым он обсудил широкий спектр тем, связанных с хорватским населением и католической церковью Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

В этом году отмечается 25 юбилей подписания Дейтонского мирного соглашения, которое обеспечило мир на этих территориях, хотя все ещё существуют предположения, что конститутивность хорватского народа, гарантируемая Конституцией Боснии и Герцеговины полностью пренебрегается нынешней властью», — указал Иович

Чович пообещал епископу Паличу содействовать проведению переговоров и заключению необходимых соглашений для решения хорватского вопроса в стране, что предоставит новые возможности, ускорит европейскую интеграцию и приведет к полноценному членству Боснии и Герцеговины в ЕС.

Напомним, что Дейтонское соглашение — это соглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг.