Загреб, , 00:14 — REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства Сербии по итогам беседы президента Александра Вучича и посла Хорватии Хидаеты Бишчевича завили, что отношения между Сербией и Хорватией — важны для всего региона, и именно поэтому необходимо развивать взаимодействие и сотрудничество для преодоления препятствий, возникающих из-за разного видения прошлых событий в истории взаимоотношений двух стран. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Вучич и Бишевич подчеркнули необходимость взятия на себя обязательства по развитию добрососедских отношений и укреплению сотрудничества, поскольку отношения между Сербией и Хорватией имеют важное значение для всего региона.

Президент Сербии выразил надежду на то, чтобы в будущем благодаря взаимоуважению были преодолены некоторые разногласия по поводу видения прошлого. Он также высказал пожелание, чтобы «политика мира и сотрудничества принесла взаимную выгоду гражданам Сербии и Хорватии, главным образом, с экономической точки зрения».

Собеседники подтвердили «готовность двух сторон к реализации инфраструктурных проектов, в частности строительства железнодорожных путей между Белградом и Загребом, и налаживания торговли по реке Дунай».