Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Ирак многое сделал по обеспечению безопасности американских дипломатов в Багдаде, сообщил 14 октября журналистам госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

Отвечая на вопрос, будут ли воплощены в жизнь недавние угрозы Вашингтона по закрытию американского посольства в Багдаде из-за небезопасной обстановки в стране, глава Госдепа ответил уклончиво.

Он заявил, что целью пребывания в Ираке сотрудников дипмиссии США является «помощь в построении суверенного, независимого и свободного Ирака». Также он сказал, что Вашингтон старается поддержать «суверенитет и свободу Ирака».

Что касается усилия иракских властей обеспечить безопасность американских дипломатов, то они дали результат: группировки якобы пообещали не нападать.

Напомним, об угрозе со стороны президентской администрации США закрыть американское посольство в Ираке стало известно в конце минувшего месяца.

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