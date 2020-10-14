Загреб, , 23:10 — REGNUM Для пересечения границы между Хорватией и Боснией и Герцеговиной с 15 октября откроются шестнадцать трансграничных переходов, которые были закрыты с апреля 2020 года для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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После достижения взаимной договорённости между двумя государствами снова открываются трансграничные переходы для того, чтобы школьники из Боснии и Герцеговины продолжили посещать занятия в Хорватии, и для возобновления экономической и сельскохозяйственной деятельности в пограничных районах.

«Трансграничные переходы для пограничного движения откроются 15 октября 2020 года. Пересечение государственной границы будет происходить в соответствии с соглашением и действующим законодательством», — сообщили в пограничной полиции Хорватии.