Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Саудовская Аравия — это та страна, которая могла бы помочь Израилю договориться с Палестиной и могла бы сама подписать договор с израильтянами о нормализации отношений.

Об этом сообщил 14 октября американский госсекретарь Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Комментируя достигнутое Израилем с двумя арабскими странами — ОАЭ и Бахрейном — соглашение о полной нормализации отношений, Помпео заявил, что Вашингтон надеется, что и Эр-Рияд поступит аналогичным образом.

Помпео «Мы также надеемся, что королевство сподвигнет палестинскую сторону на возвращение к диалогу и переговорам с Израилем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп называл Саудовскую Аравию «следующей» из арабских стран, которая, согласно его ожиданиям, заключит мирный договор с Израилем.

Стоит отметить, что Палестина восприняла соглашение арабских стран с израяльтянами крайне отрицательно, осуждая, кроме всего прочего, фактор посредничества США в этом процессе.

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