Ереван, , 22:33 — REGNUM Интенсивность боевых действий в Карабахе к вечеру снизилась, но бои продолжаются, заявил 14 октября на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В настоящее время бои продолжаются, интенсивность в сравнении с дневными боями низкая», — сказал Ованнисян.

По его словам, за 13 и 14 октября войска Азербайджана понесли «наибольшие потери в живой силе» с начала боевых действий в Карабахе.

«У нас есть военнопленные, о количестве сказать не могу», — сказал Ованнисян и добавил, что не располагает данными о военнопленных, захваченных азербайджанской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. При посредничестве России Армения и Азербайджан после многочасовых переговоров в Москве договорились о 72-часовом прекращении огня с полудня 10 октября. В тот же день они начали обвинять друг друга в несоблюдении договоренностей.

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