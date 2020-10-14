Подгорица, , 22:36 — REGNUM В ходе встречи 14 октября президент черногорского парламента Алекса Бечич поблагодарил венгерского посла в Подгорице Йожефа Неджеши за постоянную поддержку, оказываемую Черногории в процессе европейской и евроатлантической интеграции Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Надежда на Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что процесс присоединения Черногории к Европейскому союзу остается приоритетом будущего правящего большинства. Над выполнением этой задачи, заявил Бечич, новая власть в предстоящий период будет работать еще более интенсивно.

Посол Венгрии отметил, что для для его страны имеет большое значение, чтобы страны Западных Балкан стали частью Европейского союза, и выразил надежду, что Черногория станет первым следующим членом ЕС.