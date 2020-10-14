Стокгольм, , 22:49 — REGNUM Правительство Швеции изменило свое мнение касательно возможности проведения погружения аквалангистов на месте кораблекрушения парома «Эстония». Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Не далее как неделю назад премьер-министр страны Стефан Лёфвен отказался от внесения изменений в закон о защите захоронений. Теперь он разворачивается на 180 градусов и объясняет, что исследовательские работы на глубине могут быть проведены, если этого потребует дальнейшее расследование крушения «Эстонии».

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом месяце съемочной группе Discovery удалось обнаружить ранее незамеченную 4-метровую пробоину в корпусе затонувшего 26 лет назад судна. Останки более восьмисот человек по-прежнему находятся на месте трагедии. Проведению новых работ на глубине препятствуют нормы действующего законодательства Швеции, которые запрещают проводить любые действия, нарушающие покой захоронений.

После публикации документального фильма Discovery официальный Таллин потребовал от шведских властей проведение нового расследования по факту трагедии.

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