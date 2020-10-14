Москва, , 22:01 — REGNUM Украинская сторона лишает смысла переговоры Контактной группы, сообщил 14 октября полномочный представитель РФ Борис Грызлов.

По его словам, на заседании, состоявшемся сегодня, 14 октября, Киеву был предложен документ, который касался доработки плана урегулирования и должен был быть рассмотрен к 28 октября, когда состоится новое заседание.

Грызлов «Украинская сторона даже отказалась этот план рассматривать, предложив работать по модернизации Минских соглашений, что равноценно отказу от их выполнения».

Напомним, 14 октября состоялось заседание Контактной группы по Донбассу, проходившее в видеоформате.

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