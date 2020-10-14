Подгорица, , 22:08 — REGNUM Посол Канады Кети Чаба в телефонном разговоре 14 октября высоко оценила поведение президента Черногории Мило Джукановича после парламентских выборов в стране 30 августа, что обеспечило спокойную передачу власти и подтвердило зрелость демократии в Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Канада продолжит с большим интересом наблюдать за процессом вступления Черногории в ЕС», — подчеркнула посол Канады. Она также поблагодарила президента за выделенное время и выразила сожаление, что из-за сложившихся обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса, у неё не было возможности провести с ним прощальную встречу.

«Президент отметил роль посла в развитии тесных отношений между Черногорией и Канадой, которые, хотя и географически далеки друг от друга, имеют общие ценности и полную приверженность многостороннему сотрудничеству и трансатлантическому сообществу. По его словам, это сходство ещё больше усилилось после того, как Черногория стала членом альянса НАТО, и Канада оказала ей важную поддержку», — сообщили в пресс-службе кабинета Джукановича.