Подгорица, , 21:48 — REGNUM Председатель парламента Черногории Алекса Бечич 14 октября встретился с послом Германии Робертом Уэбером и ознакомил его с приоритетами нового созыва парламента страны, отметив, что он будет работать над совершенствованием законодательной, координационной и надзорной роли, а также продвигать проведение судебной и всеобъемлющей реформы избирательного права в стране. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Отметив, что Германия является «надёжным другом» Черногории, Бечич поблагодарил посла за постоянную приверженность двусторонним отношениям и поддержку европейской интеграции Черногории.

Он также выразил ожидание того, что во время нынешнего председательства Германии в Совете Европейского союза будет продолжено тесное сотрудничество со странами Западных Балкан.

Посол Уэбер указал, что Германия признает наличие сильной политической воли Черногории присоединиться к Европейскому союзу и подчеркнул, что официальный Берлин обеспечит ей необходимое содействие в этом вопросе.