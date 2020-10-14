Скопье, , 22:47 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 14 октября провел встречу с депутатами парламента Албании Таулянтом Балей и Василем Стеръовски, первым депутатом парламента Албании из Македонского альянса за интеграцию.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе встречи политики подчеркнули, что отношения между премьер-министрами Северной Македонии и Албании остаются искренними и дружескими и стороны развивают добрососедские отношения, являющиеся примером для всего региона.

Стороны подчеркнули, что обе страны разделяют европейские ценности.

Зоран Заев Все устремления наших стран к европейскому будущему являются также устремлениями к европеизации государств с целью обеспечить лучшую жизнь гражданам. Региону нужна дружба и сотрудничество, и это реализуется.

В настоящее время обе страны с нетерпением ожидают открытия межправительственной конференции со странами Евросоюза, которая положит начало переговорам о вступлении этих стран в ЕС.