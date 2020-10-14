Белград, , 21:38 — REGNUM Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович 14 октября на пресс-конференции заявила, что всё ещё ведутся переговоры о составу нового правительства страны, для формирования которого был установлен крайний срок — 3 ноября. Она добавила, что общественность будет проинформирована о результатах переговоров после заседания Сербской прогрессивной партии. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Кто именно будет в каком министерстве, пока ещё неясно, об этом пока ведутся переговоры. Правительство должно быть эффективным, обеспечивать политическую безопасность, безопасность в области здравоохранения и быть приверженным решению таких актуальных проблем, как экология», — подчеркнула Михайлович.

Михайлович отметила, что существует много областей, в рамках которых новое правительство может работать на благо граждан Сербии. Она указала, что пока не может точно сказать, будет ли правительство представлено всеми политическими партиями, которые прошли установленный процентный барьер, а также о том, необходимо ли будет проводить внеочередные парламентские выборы.