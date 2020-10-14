Париж, , 21:36 — REGNUM Шестеро участников французской Гражданской конвенции по климату собрались перед Национальным собранием, чтобы выразить свое возмущение «предательством» президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в среду, 14 октября, сообщает Le Figaro.

Подобно шведской эко-активистке Грете Тунберг, которая 14 октября призвала Макрона «взять на себя ответственность» по борьбе с глобальным потеплением, 6 из 150 участников Гражданской конвенции по климату, собравшихся у здания нижней палаты французского парламента, выразили недовольство «неисполнением Макроном своих обещаний».

В связи с этим, активисты призвали создать специальную комиссию по мониторингу исполнения пунктов Конвенции.

Напомним, 13 октября Макрон повторно выразил свою поддержку положений Гражданской конвенции по климату и обязался продолжать работу в направлении их реализации.

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