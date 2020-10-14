Скопье, , 22:45 — REGNUM Вечером 13 октября в правительстве Северной Македонии состоялись дискуссии по вопросу о приватизации госпочты.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в настоящее время почта Северной Македонии работает в убыток. В первой половине 2020 года расходы компании превысили доходы на 850 тысяч евро. При этом заработные платы работникам выплачивались исправно.

Рассматривается возможность частно-государственного партнерства или полной либерализации почтовых услуг.

В настоящее время у власти в Северной Македонии находится коалиция Социал-демократического союза Македонии и албанского Демократического союза за интеграцию.

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