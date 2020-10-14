Степанакерт, , 21:18 — REGNUM О 555 погибших в войне в Нагорном Карабахе сообщили 14 октября в минобороны республики.

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Эти данные учитывают всех погибших военнослужащих в боях с ВС Азербайджана с 27 сентября 2020 г. Уточняется, что новые потери составили 23 человека.

Ранее минобороны Армении опубликовало поимённый список погибших за последние сутки. Четверо в этом списке — военнослужащие 2001 года рождения.

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