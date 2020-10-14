Вашингтон, , 21:11 — REGNUM В случае победы демократов на президентских выборах в США Китай будет владеть Соединенными Штатами, заявил 14 октября на видеоконференции президент США Дональд Трамп.

Такое заявление он сделал, обращаясь к членам Экономического клуба Нью-Йорка.

«Китай стал источником пандемии коронавируса, и только возглавляемая мною администрация способна призвать Пекин к ответу. И если эта администрация, если я не буду вновь избран, то спустя недолгое время, возможно, в считанные дни, Китай будет владеть Соединенными Штатами, могу вам точно сказать», — заявил Трамп.

Ранее на предвыборных мероприятиях Трамп неоднократно заявлял, что при президентах-демократах производства, а с ними и рабочие места «переносились в Китай», оставляя граждан США без работы.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы должны пройти в США 3 ноября.

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