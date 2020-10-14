Анкара, , 20:33 — REGNUM Экспорт турецкой продукции военного назначения в Азербайджан вырос в шесть раз по сравнению с показателями 2019 года, сообщает 14 октября агентство Reuters со ссылкой на официальную статистику Ассоциации экспортеров Турции.

В частности, объемы военных поставок Турции Азербайджану с января 2020 года выросли с $20 млн до $123 млн.

Кроме того, за сентябрь 2020 года до $77 млн выросли поставки беспилотников и других типов вооружений.

Продажи дронов, ракетных установок, боеприпасов и другого снаряжения резко увеличились с августа текущего года. Если в июле они составляли $278 880, то в августе достигли $36 млн, а в сентябре — $77,1 млн.

В сентябре 2020 года Азербайджан занял на первую строчку в перечне зарубежных покупателей турецкого оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция прямо заявляет, что считает военное решение проблемы Нагорного Карабаха единственно возможным и обещает Азербайджану любую поддержку в этом вопросе.

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